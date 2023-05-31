公路公車路線5005經桃園經鶯歌往三峽，6月5日起路線縮駛，僅從桃園往返鶯歌，不再到三峽，民眾若要到三峽需轉乘702、981公車路線。不過有民眾認為需求不小，轉乘將花不少時間，希望桃園到三峽能有方便路線。

桃園市交通局表示，此路線由公路總局主管，其許可證其實在去年6月15日到期，不過仍用代駛方式服務。但業者認為不堪虧損，決定將路線縮駛。交通局表示，未來研擬將路線改為市區公車。主管機關也將會是桃園市交通局。但路線應會有微調，不會完全一樣，並會改名後上路，目前也向公路總局請求運量資料作為參考。

不過若由桃園主管，路線恐難恢復成過去桃園經鶯歌往返三峽，交通局解釋，若是由桃園主管的市區公車，大部分路線應在桃園行駛比較合理，另外接下此路線，主要是考量桃園民眾也有相關需求，不希望路線完全停駛。若由桃園主管，可以提供虧損補貼，另對司機津貼加碼的1萬元，該路線駕駛也能享受到。

該路線縮駛後，5005路線將從桃園桃客總站發車，沿著桃鶯路、鶯桃路到鶯歌，並行駛建國路、仁愛路到鶯歌火車站。業者建議可利用市區公車702、981轉乘至三峽。不過有民眾抱怨，指桃園往返三峽乘客不少，如在台北大學讀書的桃園學子、或是兩地居住、工作的民眾都有搭乘需求，若以後停駛，光要轉乘、等車，起碼要花多花半小時，相當不便。