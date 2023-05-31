今由阿里山農會理事長安達明及總幹事劉家顯宣布得獎名單。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣阿里山鄉農會舉辦2023阿里山春季高海拔優良茶競賽，今年報名且實際繳茶點數少約3成，主要是乾旱導致茶樹萌芽不一致，公孫葉較多，增加製茶難度，不過比賽茶主審認為，今年得獎茶葉品質佳，主要原因歸功製茶師傅深厚的製茶功力！

阿里山農會春茶比賽今成績揭曉，烏龍組特等獎由吳俊亮獲得，金萱組冠軍獎由張美雲獲得。主審之一的茶業改良場副場長邱垂豐表示，雖因2至3月乾旱造成茶樹萌芽不一致，公孫葉比較多，但今年得獎茶葉品質仍屬上乘。

邱垂豐說，主要是製茶師傅深厚功力，像烏龍組特等獎外觀勻整、水色蜜黃明亮、葉底肥厚綠葉鑲紅邊、滋味甘醇甘甜濃郁具品種發酵香，金萱組冠軍獎外觀圓整均勻、滋味濃稠甘甜滑順、品種香氣濃郁。

阿里山農會表示，今年報名並實際繳茶點數較去年少約3成，青心烏龍組369點、金萱茶組89點，總共458點參賽，在比賽前，縣府會同農糧署南區分署，對參加競賽茶農繳交茶葉隨機抽樣，進行農藥殘留檢驗，另配合中央政策，導入QR-Code溯源機制和DNA分子鑑定技術及多重元素分析鑑別產地，抽檢確認產地均為台灣茶。