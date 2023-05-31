為實現基隆市長謝國樑在競選期間提出的青年電動機車政策，基隆市環保局在追加減預算案中追加編列了3.8億餘元的預算。基隆市議會31日審查該筆預算，審查會主席何淑萍裁決將該案提大會討論。

謝國樑在去年九合一選舉，提出做公益送電動機車政見，首批適用1989年至2003年出生、入籍基隆3年、擁有駕照1年以上，每年做公益4小時，可申請免費機車。在上任後，電動機車政見避開了「採購」可能引起的爭議，改採「補助」方式。

基隆市政府也在這次的追加減預算中，提出包含人事、委辦、補助車輛等費用在內，共3.8億餘元追加預算案，預計補助共1.2萬輛、每輛3萬元。

31日晚間基隆市議會召開審查會，審查市府提出的追加減預算案，在討論到該案時，民進黨議會黨團總召鄭文婷表示，這是眾所矚目的gogoro政策，環保局也有把草案送進議會，但終究是一份草案，還沒經過市府內部討論定案，建議將本案提送大會討論。

接著審查會主席何淑萍裁決，將青年電動機車追加預算案，提市議會大會討論。