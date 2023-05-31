台中83歲吳姓阿嬤日前晚間家中陷入白蟻蟲蟲危機，成群白蟻在屋內狂飛漫舞，她嚇到發抖報警，員警獲報到場，進入屋內發現整屋飛滿俗稱「大水螞蟻」的白蟻，阿嬤身上也爬不少，緊急關閉光源，將阿嬤帶往屋外避難，阿嬤脫困後感謝員警救援。

台中市第三警分局立德派出所日前晚間獲報，東區仁和路有人報案求助，警方到場，獨居的吳姓阿嬤來開門時，嚇得連聲音都顫抖地說，快被嚇死了。員警一看，整間屋子飛舞著滿滿俗稱「大水螞蟻」的白蟻，阿嬤身上也爬了不少隻。

員警緊急先幫阿嬤拍落身上白蟻，再打開門窗、關閉屋內燈光，將阿嬤帶出去避難。

員警表示，「大水螞蟻」對人體並無害，但具有趨光特性，阿嬤家裡的燈光吸引白蟻成群飛入屋內，先安撫她在屋外稍作休息，不須過度害怕，並陪伴阿嬤度過蟲蟲危機，讓阿嬤感動頻頻道謝。

警方表示，每年的4到6月份的梅雨季，是台灣土白蟻的繁殖季節，白蟻常在下雨天前後成群現身，因具有趨光性，屋內點燈常會吸引群聚，白土蟻體型較大，但不會主動傷害人體。

警方說，根據專家建議，民眾在白蟻高發季節，要將家中紗窗關好、使用黃色光源燈泡、降低濕度，可預防蟲蟲軍團大舉入侵。