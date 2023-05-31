54歲女星岳庭早年演過《台灣龍捲風》、《我一定要成功》等本土劇受到關注，1997年嫁給法籍老公，婚後育有兩名兒子，移居泰國普吉島經營民宿，偶爾回台接通告。近來睽違12年廉航首度開賣從台北直飛普吉島的機票，岳庭卻無法從官網買票，只好至大陸的第三方網站下單，未料因為行李額度問題，最終花了24000元。

岳庭最近要飛回普吉島，而且是直飛，讓她非常開心，但其實購票過程發生了小插曲，她在社群平台表示由於官網買不到票，改至第三方網站購買，卻忽略了廉價航空沒附行李額度，昨(30)日晚間發現此事後，原已補買，未料今(31)日人到機場櫃台報到時，卻被告知沒有購票紀錄，即使出示第三方網站給的收據也沒用。

最後岳庭迫於無奈，在現場購買15公斤的行李額度，花了1600塊新台幣，加上機票24000元的票價，總計花費了25600元，損失相當慘重，在文末附上哭臉表情符號，表達真實心聲。見狀，粉絲們在留言區回應：「怎麼會這樣？」、「太奇怪了」、「這條航線似乎銷售不如預期，後期給別人做包機業務了。」

岳庭過去帶全家人在法國羅浮宮觀賞「蒙娜麗莎的微笑」，原本開開心心出遊，沒想到一不注意，背包的拉鍊被扒手打開，大部分的歐元現金跟信用卡均不翼而飛，當下她趕緊報警，並連繫台灣的銀行停掉信用卡。岳庭表示這下子一家人出遊的興致都沒了，崩潰地說：「我是腦袋哪裡進水，把錢全放身上，我怎麼會做出這麼低級的錯誤！」，最後只好向昨日才道別的公公求助，才驚險度過難關。