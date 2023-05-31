宜蘭縣羅東鎮打那岸排水系統今（31日）上午竟出現大量魚屍。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣羅東鎮打那岸排水系統今（31日）上午竟出現大量魚屍，目擊網友PO上臉書社團，直呼「上千上萬條死魚真的不誇張」。宜蘭縣政府環保局得知後，立即派員前往稽查，初步推測是溶氧量低，導致大量魚隻缺氧死亡，中午前已請縣府水利資源處到場清理，撈除完畢。

1名網友今上午7時許在羅東鎮光榮路往傳藝路的打那岸排水系統，看見河裡飄著大量魚屍，趕緊PO臉書「宜蘭知識＋」社團求救，「整條河裡都死魚，上千上萬條真的不誇張，請問要找哪個單位處理」，擔憂這種天氣沒處理，馬上就臭氣熏天。

環保局和水資處上午8時許抵達現場處理，經洽詢水體主管機關，該排水水門由於農水署宜蘭管理處因颱風機制調整啓閉，另該排水下游設有攔截網，水資處已於上午11時30分許在攔截網處派員清除完畢。

環保局說明，抵達現場看到水位偏低，在經過檢測後，發現水體溶氧量偏低，每升僅1.2毫克，加上魚屍並無外傷，且魚嘴張大，應是缺氧窒息死亡，屬於環境因素導致，不是外來汙染源；而造成溶氧量低的因素很多，水位偏低、水體流動度低、氣溫高等都有可能。