民進黨總統參選人賴清德近日到台大座談，被問到最想和哪一位國家元首共進晚餐，賴回說是中國大陸國家主席習近平。國民黨立委賴士葆今(31日)直批，最近賴努力將自己務實台獨工作者的人設洗刷成和平主義者，但和平不是便利貼，賴看似遞出橄欖枝，沒有回到九二共識一中各表沒有交集，就無法確保和平。蔡政府推動全民防衛備戰、役男延長役期，這些都是戰爭而不是和平的氛圍，要如何放輕鬆、期待和平？

賴士葆表示，最近賴清德很努力地將自己務實台獨工作者的人設洗刷成和平主義者，宣示和平無價。民進黨過去高舉抗中保台的大旗，最近也轉換成和平保台的口號，賴清德在拚選舉，知道要爭取更多中間選民的支持，必須揚棄極端的論述，要扭轉外界「票投民進黨、青年上戰場」的印象，於是藉機狂打和平牌。

但「和平不是便利貼，到處隨手貼，和平就來到，也非政治人物大喊和平口號就會有和平」，賴士葆強調，賴清德想約習近平吃晚餐，要表達和平對大家都有好處的信念，看似遞出橄欖枝，然而對岸堅稱台獨與和平水火不容的信念，對於候選人的選舉語言根本不多做回應，因為沒有回到九二共識一中各表沒有交集，就無法確保和平。

賴士葆直言，俄烏戰爭之後台灣成為世界各國眼中最可能爆發戰爭的地點，紛紛關注如何因應兩岸地緣政治的緊張會帶來軍事的衝突，蔡英文說在野黨「不要為了選舉利益販賣戰爭恐懼，甚至用恐懼來煽動台灣人民」，事實上是民眾直接感受到離戰爭很近的氛圍。

賴士葆提到，看看蔡政府在台灣部署地雷，美國要讓台灣成為東亞火藥庫，蔡政府推動全民防衛備戰，除了役男延長役期，學生要組織動員造冊，警政署將保二總隊擴編軍事化成為第二陸軍，民防保全等都要組織動員起來，這些都是戰爭而不是和平的氛圍。賴清德想要勸習近平放輕鬆一點，壓力不要那麼大，「我們要請教賴清德，教導我們在備戰的前提下，要如何放輕鬆、期待和平？」