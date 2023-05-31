警政署長黃明昭（左）頒發慰勉金給基隆市警局，由基隆市警察局長張樹德（右）代表受領。（基隆市警察局提供／徐佑昇基隆傳真）

為持續打擊黑道分子、詐欺案件及精進警察風紀作為，警政署長黃明昭31日下午率刑事警察局局長李西河等幹部，至基隆市警察局召開「社區警政再出發、精進警風紀作為、清源專案2.0、掃黑及打詐工作」視導座談會議，並針對「社區警政、警紀、清源、掃黑及打詐工作」等重點工作任務提示。黃明昭並頒發團體及破獲重大刑案慰勉金，肯定同仁對基隆市治安的付出及執行各項勤務之辛勞。

黃明昭於會議中指示三大方向，第一是推行「社區警政再出發工作」，提升警民合作效能，從服務民眾出發，建構警民夥伴關係，促使民眾提供社區潛在犯罪現況，並由警政機關提出偵防策略及查緝手段，保護社區民眾安全，以達犯罪偵防及為民服務之目標；第二是精進警察風紀作為，針對風紀案件，不掩飾、不庇縱，加強內部管理考核、主動積極查處，落實「警紀警辦」之原則，斷然汰除不適任員警；第三為掃蕩黑幫與打擊詐欺，警方應嚴格執行、強化蒐證，面臨日趨繁重的治安工作，警政署已針對刑事單位人力編組研擬相關對策。

此外，在識詐部分，警局應分析轄內詐欺高發案類並與金融機構加強聯繫，加強提升行員及民眾識詐意識。另針對幫派吸收青少年加入情事要落實清查，尤其中輟生及曝險少年均列為高風險、高關懷對象，要結合少輔會及社政等網絡實施關懷，防制少年犯罪於機先。

基隆市警察局局長張樹德表示，「警紀」是警察工作的命脈、「掃黑及打詐」工作是當前治安重點，基隆市警察局將落實警風紀要求，嚴防違法犯紀情事發生，並加強清查可能潛藏犯罪之處所，主動發掘並清除社區治安死角，全力掃蕩黑幫、防制詐欺犯罪，絕不容許任何黑道幫派及詐欺集團危害社會治安，使基隆成為一個友善、安全、宜居的城市。