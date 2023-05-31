陳澄波作品「玉山積雪」，1947 年木板油彩23.5×33cm 私人收藏。（李梅樹紀念館提供）

岡田紅陽作品「邁向次高山峰」，1938年 相紙 數位輸出 岡田紅陽寫真美術館典藏授權。（李梅樹紀念館提供）

方慶綿作品「玉山主峰頂望南峰」（登頂中的登山隊伍），1940年玻璃乾版底片數位輸出｜玉山國。（李梅樹紀念館提供）

丸山晚霞作品「雲表靈華」， c.1934年 彩墨紙本 137.1x34.3cm 私人收藏。（李梅樹紀念館提供）

在1990年設立的「李梅樹紀念館」，原名為「劉清港醫師李梅樹教授昆仲紀念館」，1995年遷至三峽，成為當地必訪的文化之地，有別於一般美術館，李梅樹美術館由後代子女籌建而成，藏身於民宅，所有作品、畫作等，都來自藝術家李梅樹之作，由後代設計紀念館，傳承理念。

將畢生心力投注於創作的李梅樹，年輕時在日本學習西洋藝術，回國後又將畢生精力花在三峽祖師廟的重建工程上，運用獨到的西洋藝術風格，融合台灣鄉土的民間藝術，完成了台灣首座廟宇結合西洋藝術的「東方藝術殿堂」，館內常設展以李梅樹作品為主。

每年「梅樹月」則有館方悉心設置的主題，今年以臺灣山岳為主題，匯聚各方大師之作打造「山行譜曲——近代臺灣山岳圖像創作」，在山岳繪畫方面，主要有日治時期的日籍畫家，尤以曾參與「臺灣山岳會」的石川欽一郎，及共同創立「日本山岳畫協會」的丸山晚霞、足立源一郎等三位畫伯的作品為主。

同時展出石川欽一郎在臺任教時的學生小早川篤四郎（1893-1959）、松ヶ崎亜旗（1898-1939）；受邀來臺繪製《臺灣國立公園畫集》的岩田秀耕（1883-？）；及渡臺遊歷寫生的金森南耕（1880-1935）、真野紀太郎（1871-1958）、矢崎千代二（1872-1947）、川村曼舟（1880-1942）、多多羅義雄（1894-1968）、代谷耕外（生卒年不詳）等日籍藝術家作品。

臺籍畫家則以陳澄波、李梅樹（1902-1983）、林玉山、楊三郎（1907-1995）、劉啟祥（1910-1998）、許深州（1918-2005）等，較早涉足山岳繪畫的前輩畫家為對象，作品年代跨越日治至戰後年間。

山岳攝影方面，將以早期使用「玻璃底片」拍攝的臺灣高山景觀黑白寫真為主。除了第一位臺籍高山攝影家方慶綿的作品外，也將展出1938年受邀來臺拍攝「臺灣國立公園」的岡田紅陽（1895-1972）於近年在日本重新出土的臺灣山岳寫真；並展出由學術探險家森丑之助（1877-1926）、中井宗三（1883-1920）拍攝、於1913年出版之臺灣最早的山岳寫真集《臺灣山岳景觀》。

「山行譜曲」於李梅樹紀念館展出，展期從即日起到6月4日，詳情可洽官網。