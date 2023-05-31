愛爾蘭格鬥明星麥葛雷格（Conor McGregor）很久沒回到鐵籠裡了，但他還是聽到一個非常振奮的消息，美媒Sportico統計「史上收入最高50位運動員」，擠進第33名的麥葛雷格是唯一的格鬥選手。女記者Megan Olivi與麥葛雷格談論這個消息，麥格雷格說：「33是天使的數字。」

麥葛雷格曾在2021年成為「世界收入最高運動員」年度榜首，超越梅西（Lionel Messi）、C羅（Cristiano Ronaldo）等體壇巨星，他該年進帳1.8億美元，其中1.58億美元來自代言和贊助商收入。這幾年因為在商場事業有成，麥葛雷格的總收入增加到6.15億美元。麥葛雷格有錢不怕人知道，他還想繼續往上爬，向10億美元叩關（Forbes大富豪的門檻）。

「這肯定是我的動力來源，麥可喬丹（Michael Jordan）藉著喬丹品牌賺了33億美元位居榜首，我自認很有機會爬上去。我想他們搞錯數字，我其實已經接近10億美元，富比世榜單是我的目標。」

麥葛雷格先前是格鬥聯盟龍頭UFC的招牌拳王，他吹牛的本事比他的拳腳功夫不遑多讓，在傳媒發達的年代讓他成為爭議人物，獲得大量關注。幾個月前還遭到北愛影星連恩尼遜（Liam Neeson）砲轟「讓愛爾蘭人蒙羞。」與他性質相近的退役拳王梅威瑟（Floyd Mayweather Jr.）以14.1億美元位居榜單第8名，「鐵拳」麥克泰森（Mike Tyson）8.75億美元也高居第16名。