最能代表上一個十年的其中2個迷因主角，今天（31）在日本會面，常泡在網路上的讀者們看了一定很欣慰。美國一名男子的高中畢業照，2012年被死黨上傳至網路，沒想到讓他意外爆紅，這張畢業照被製作成各種迷因圖，更被稱為「超衰布萊恩」（Bad Luck Brian），可說是迷因（Meme）始祖之一，而另一則傳奇則是俗稱市值最高的迷因的「Doge」（多吉）的日本柴犬，本尊名為かぼす（Kabosu）。

How it started How it’s going pic.twitter.com/Ll2V6Qsytg — Bad Luck Brian (@solidbadluck) May 30, 2023

かぼす如今已經17歲，剛動完大手術從鬼門關前走了一遭，牠和「超衰布萊恩」一樣，都是從美國知名網路論壇Reddit的各種改圖中崛起，成為迷因後聞名網路世界，其中「Doge」其的同質化代幣（NFT）拍賣以1696.9枚以太幣（ETH）成交，時價將近為4百萬美金（近1.2億新台幣），堪稱最貴迷因。而借用Doge迷因而問世的加密貨幣「Dogecoin」狗狗幣更是成為市值前10的加密貨幣。

而「超衰布萊恩」本名克拉文（Kyle Craven），也採用NFT的形式將原始迷因以20枚以太幣（時價近新台幣106萬元）價格賣出