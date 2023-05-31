玉山國家公園管理處暑假將辦理4梯次、為期3天2夜「玉山行青年營」，率領高中職學生從塔塔加起登，夜宿排雲山莊，再攀登上玉山主峰，讓學生在攀登玉山過程中，提升自我價值、團隊合作、戶外技能，並增進保育山林觀念。學員回憶說，摸黑登玉山前的路又窄又陡、空氣稀薄，隊員相互打氣才挑戰成功，是很可貴的經驗。
玉管處指出，為期3天2夜的「玉山行青年營」，將帶領高中職專科的青少年，從海拔2610公尺的塔塔加開始起登，途經孟祿亭、白木林、大峭壁，漫步享受高山清新空氣，並沐浴在蓊鬱森林所散發出來的芬多精裡，驚艷山谷林間綻放高山花草及針闊葉林木堅毅挺拔。中途夜宿排雲山莊補充體力後，繼而歷經曲折碎石的又窄又陡山徑登上海拔3952公尺玉山主峰。
玉管處說，玉山行青年營將培訓報名學生的自主登山能力，推廣登山教育觀念，營隊活動包括行前自主登山能力養成訓練，並穿插生態保育、棲地保護及登山安全等相關登山課程，希望藉由循序漸進、由淺入深的訓練，讓學員落實登山行前整備及體能訓練，都能平安登山，環視迭嶂層巒的壯麗山景，領略玉山之美。
「玉山壯闊，震撼人心！」曾參加過玉山行青年營的學員說，行前自主訓練，讓體能提升不少，她抵達排雲山莊時頭痛、食慾不振，所幸不久就適應了高山環境，很怕高山症無法完成挑戰，摸黑登頂前的路窄又陡、空氣稀薄，所幸彼此加油打氣，一同登上主峰。
玉管處表示，「玉山行青年營」活動預計6月中旬開放線上報名，希望透過青年營活動，讓年輕學子與同伴同甘共苦，了解團隊合作的重要，並體會到敬畏山林，建立保護山林的理念，培育出山林保育的守護者。
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