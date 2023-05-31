新竹一名人妻38年前與丈夫結婚，但2人個性、性事不合，性行為次數寥寥可數，她婚後8年才懷孕，此後2人再無床事，孩子4歲時就分房睡，丈夫10年前曾提離婚，她卻只答應分居，婚姻又再維持了10年，2人整整30年未交歡，丈夫心死之下，去年決定向法院訴求離婚，法官判准。

判決書中丈夫主張與妻子民國73年結婚後，因個性、性事差異常吵架，妻子常吵著要離婚，將他鎖在房門外，對他與子女視若無睹長達數日或數個月，且妻子說不喜歡小孩，2人結婚8年才懷孕，妻子懷孕後性事就中斷，孩子4歲後2人就分房，妻子每天下班就鎖在房間內，對他不聞不問。

丈夫稱102年曾提離婚，但妻子不同意，只願意分居，2人當時已20年無性生活，他在親情壓力下，無奈簽下分居協議書，接著10年來雙方毫無溝通，不曾關心，去年初他因疫情無住處可歸，詢問妻子能否同住卻遭不讀不回，他最後心死決定提告離婚。妻子則稱丈夫曾撥打色情電話遭詐騙，鎖師高額金錢，且丈夫在大陸有婚外情，曾匯給小三共39萬。

妻子主張丈夫在102年主動提出分居，對方屬單方面可歸責之一方，因此不能要求離婚；法官認為雙方分居至今10年，顯非正常夫妻相處之道，雙方徒有夫妻之名而無夫妻之實，與夫妻以共同生活、同甘共苦、共創幸福家庭生活之本質相悖，最終判准2人離婚；可上訴。