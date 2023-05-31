台北市有名正妹店員在店外銷售健康食品，邀請1位男子入店內試喝，豈料，當2人面對面而坐，男子竟捧她臉，還擁抱親吻額頭，嚇得正妹閃躲、委婉拒絕，但男子竟得寸進尺，從後方擁抱正妹、捏胸；事後張男遭正妹報警提告，而張男到案卻辯稱「以長輩愛護晚輩的心情鼓勵對方」，法官依性騷擾罪，判張男判拘役55天，得易科罰金，可上訴。

據判決書記載，去年3月18日下午2時許，有名正妹店員在店外推銷健康食品，而1名張姓男子路過，便受邀進入店內試喝，她也面對面向張男說明產品，不料，張男卻向她表示「長得像自己女兒」，卻雙手捧起她臉頰，並走到她身邊擁抱、親吻額頭，還請她站起來要抱抱。

然而，正妹委婉拒絕說「不用、沒關係、謝謝」，張男卻沒有停止行為，持續抱她的肩、親吻額頭，她再次向對方表示「不要這樣」，竟遭張男拉著她的右手要握手，直到她提到「我還有別的事要忙需要離開店內」，張男才願意鬆開手。

就在正妹介紹完產品，並要求張男離開時，對方賴著不走對她說「妳個性很樂觀開朗」，並鼓勵、感謝又再次索抱抱，她感到很反感，試圖躲開對方要逃離現場，竟被張男從後方抱住，還伸手捏她胸部、亂親，抓她手去碰張男身體部位，張男得逞後才自行離去，而正妹氣得報警。

張男遭逮後，否認有性騷擾，辯稱「抱著長輩愛護晚輩心態」，親吻額頭與雙手抱，是對正妹表達鼓勵與親切，「我就想愛護她一下，就抱了她一下」，而胸部是不小心碰到的，張男還表示，伸手抱的過程中，右手不小心碰到對方胸部，抱了3秒後便主動鬆開手回到座位，當下對方沒表示異常，後來對方才請他「不要這樣做」，他就沒再做了。

台北地院審理時，調院監視器畫面，其顯示張男對正妹舉動，含有性暗示調戲舉動，2人素不相識，應尊重女性身體自主權利，恣意親吻、觸摸女性胸部，已超出正常禮儀互動界線，並造成對方害怕、反感以及想逃離，造成心理創傷仍一再狡辯，還多次傳喚未到庭；法官依性騷擾罪，判張男判拘役55天，得易科罰金，可上訴。