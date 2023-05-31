章廣辰（左）和周興哲參與實境節目《光開門就很忙了》。（TVBS提供）

《光開門就很忙了》首支預告曝光，林心如（右一）經營民宿吐心聲。（TVBS提供）

TVBS實境節目《光露營就很忙了》頗受好評，第2季《光開門就很忙了》將經營寵物友善民宿，擔任總製作人的林心如邀周興哲獻出實境秀初體驗，擔任型男主廚一職，2人相隔9年再次合體，她笑說：「曾吃過他做的菜，他很擅長烹飪，有他就不用擔心旅客的餐點。」

林心如一連打造2檔實境秀，透露當時籌備光系列實境節目時就計畫第1季在戶外露營，第2季希望有個定所，「因為我平常喜歡旅行，很喜歡住各個不同民宿，可以感受到每個民宿老闆的用心經營，就想著如果是自己經營的話，會給旅客與自己有什麼不同感受。」

《光開門就很忙了》預計暑假上檔，昨正式公開首支「開門篇」形象預告，林心如擔任民宿店長，集結楊謹華、陳意涵、郭雪芙、周興哲、章廣辰以及陳昊森一起克服困難和挑戰，談到班底選角的契機，林心如說：「應該是一種直覺與信任。」

節目在台東進行取景拍攝，班底們一同在民宿錄製10幾天，林心如回憶起那段日子形容：「恍如一場夢，每天早上起床很累，晚上大家聚在一起又吃喝，聊得捨不得睡，這些過程讓我們收穫了一個很棒的友誼與團結的情感。」