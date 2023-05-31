遠百寶慶封拍，百貨服飾含化妝品單筆滿3000元送200元。（遠百提供）

遠百寶慶伊萊克斯清淨機，封拍價1萬5600元。（遠百提供）

半世紀歷史的西門遠百寶慶店，將於今年8月進行都更、原地重建，首波回饋於6月1日起至6月27日登場，百貨服飾單筆滿3000元送200元、保健器材單筆滿5000元送500元、大家電單筆滿萬元送1000元，首四日開門排隊前100名，再送懷舊零食來店禮，歡迎老顧客回娘家一敘舊。

遠百表示，寶慶店是台灣歷史最悠久的百貨公司，在地深耕逾51年，年營業額約12億元，當年首創舉辦國際商品展，嘉賓規模堪比外交等級，這次改建只是暫別，為鞏固老顧客的心，也規畫「心回憶」系列活動，推出時光回憶靜態展、復古演唱秀、歷史探險家等，讓四、五年級生重溫在西門町的青春記憶。

遠百進一步指出，目前寶慶店的客層約45至65歲，這些客群從年輕就與百貨共同成長，改建之後，考量西門站國際觀光客眾多，將會滿足「一站式」購物需求，也希望能引進高規格影廳，與觀光客喜歡的知名餐廳等，滿足全客層體驗，詳細設計仍在規劃之中，預計1、2樓將會挑高6米，總樓高至少10層以上，歷時4至5年完工。