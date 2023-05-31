2019年4月15日，著名的巴黎聖母院因整修工程不慎，燒毀了聖母院的屋頂和尖頂。現在法國的工匠團隊們正在以中世紀的工法來重建受損部分，所需要的時間會很長，但是這是尊重歷史的做法。

美聯社報導，在大火之後，如何重建巴黎聖母院有各種討論，最終決定完全採用13世紀的工法，包括當時的工具，以及當時的材料。為此，法國徵集了有興趣投入修復的木匠們，木匠們對他們的古代前輩有了新的認識。

工匠們以傳統的木工道具在製作聖母院屋頂。(圖/美聯社)

使用手動工具重建屋頂，是經過深思熟慮的選擇，雖然電動工具可以更快地完成工作，但是修復的過程，也是向大教堂建造者發起致敬，並確保具有數百年歷史的手作木工藝術得以延續。

負責重建工作的法國退役將軍喬治林 (Jean-Louis Georgelin)說：「這是我們對歷史致敬的方式，也是我們重新認識這個歷史建築的一個機會。」

如今的巴黎聖母院，受損的部分暫時以白色帆布封起來。(圖/天主教時報)

參與修復的木匠亨利克森(Peter Henrikson)說：「修復的過程，讓我有一種與800年前的同行前輩產生超時空的連結，當我以木槌敲擊鑿刀時，我會想到他們當年也在做相同的工具，正在做相同的榫卯。」

他們在與時間賽跑，巴黎市政府希望能在2024年12 月之前重新開放。由於時間緊迫，所以木匠和建築師還是要使用電腦和其他現代技術來加速重建。電腦主要是繪製詳細的概念圖，以幫助他們手工鑿出的橫梁，可以完美地結合在一起。

為加速修復工程，聖母院的木造屋頂，是在其他地方製作的。5月達成了一個重要的里程碑，新造的屋頂已經試組起來，沒有任何問題。

確定尺寸無誤後，會再次拆成零件，運到聖母院再組合起來。還有一件事與中世紀不同，那就是載運零件的是現代卡車，而不是當年的馬車。並且是用現代的機械起重機吊裝到位，而不是當時的滑輪機械。這是沒辦法的事，要是這一部分也遵照中世紀工法，大約需要砍伐 1,200 棵樹。