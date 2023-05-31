ATM排隊領錢等太久，常讓許多人覺得火冒三丈。一名網友表示，日前發現有人操作ATM時，為了挑優惠券猶豫好久，讓他氣到死死盯著螢幕，想透過螢幕反射施加壓力。貼文一出，引發網友共鳴，認為操作ATM的時間過久，可能是詐騙車手，直說：「超過5分鐘就報警啊，我就不信那麼多人要領那麼久，搞不好真的協助警方逮到車手」。

原PO在PTT WomenTalk板發文表示，日前他去ATM排隊領錢時，原本在滑手機，不過實在等太久，他忍不住觀察前面領錢的男子究竟在做什麼，發現男子挑選優惠券時猶豫不決，「領了好幾次，不知道是在洗優惠券還是怎樣」。

原PO不耐煩地死盯著ATM螢幕，想透過螢幕反光讓這名男子發現後面有人在排隊，藉此施加壓力，後來男子終於離去，原PO心想，若他當時繼續滑手機，恐怕最後會等上十多分鐘。他也向眾網友請益，「如果排隊遇到前面的人在拖時間，你會給他壓力嗎？」

對此，鄉民紛紛留言，「會，白目！」、「使用太久，真的會盯著他」、「會咳嗽出聲，或打開包包、錢包假裝找東西，讓他知道後面有人」、「會在後面一直嘖嘖嘖」、「有些ATM機台是真的慢到令人髮指」、「ATM滿街是，我會直接換一台」。

也有人指出，操作ATM時間過久恐怕會被人懷疑是詐騙車手，「會打電話報警說懷疑有車手」、「以前還真遇過車手領10幾分鐘，當下忘了報警，囧」、「超過5分鐘就報警啊，我就不信那麼多人要領那麼久，搞不好就真的協助警方逮到車手」。

而究竟何謂詐騙車手？根據台中市政府警察局網站指出，詐騙集團拐騙被害人匯款後，還得將帳戶裡的金錢提領出來，因此集團會派人出面取款，取款人就是所謂的「詐騙車手」，車手在一般術語中，是指中間人，通常不了解實際狀況，只是聽命行事，從中獲取報酬。