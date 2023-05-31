基隆市長謝國樑31日下午召開記者會，宣布已發函台電，廢止前市府於2020年回覆台電四接申請案的「原則同意開發事項」函文。為此，四接公投領銜人、守護外木山行動小組召集人王醒之表示：「雖然為時略晚，但仍有亡羊補牢之效。」

2020年，林右昌擔任基隆市長期間，台電就將在基隆市水產動植物繁殖保育區進行第四天然氣接收站的開發提出申請，當時的基隆市政府產業發展處發文表示「原則同意開發事項」。

謝國樑31日表示，台電去年在四接環評會議中提出東移方案，市府認為填海造地的範圍與2020年所申請的方案完全不同，因此依《行政程序法》廢止2020年回覆台電的函文。並要求台電公司應以東移方案相關設施及新填海造地範圍備齊申請資料後，依規定提送基隆市府申辦保育區相關審查事項。

守護外木山行動小組召集人王醒之表示，基隆市政府這份正式公文出爐後意味著基隆前市長林右昌2020年發給台電「本府原則同意開發事項」的公文失效。他認為，四接環評案在未取得地方政府許可的前提下，環保署是否甘冒「違法審查」的風險繼續要求環評委員審查，端看經濟部綁架環評制度的壓力有多大。

王醒之認為，本屆環評委員任期將於7月底屆滿，環委是否願意在此刻揹上罵名也是關鍵。王醒之指出，基隆市政府此刻發出的公文雖然為時略晚，但仍有亡羊補牢之效。

此外，環保署31日下午無預警宣布原定6月2日「續審」的環評會「因故延期」。王醒之說，他的解讀應是環評委員已發現包括範疇界定程序、環說書件內容等方面都存在著疑義的結果。