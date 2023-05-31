海峽百姓論壇5月30日於福建廈門登場，今年繼續聚焦兩岸文化情感。在強調閩台百家姓血緣親情的背景下，除了舉辦兩岸族譜展，同時還發表《海峽百姓宣言（廈門）》，以增強民族認同感、促進兩岸心靈契合。此外，廈門也將建立「世界閩南語音樂中心」，旨在整合兩岸閩歌資源、加深台灣民眾認同。

海峽百姓論壇今年邁入第十五屆之際，特別於開幕式中發表《海峽百姓宣言（廈門）》，第一點就指「兩岸一家，和衷共濟」，並強調兩岸同胞是「骨肉相連的兄弟，是血濃於水的一家人」，要積極開展尋根溯源、合編族譜、祭祀先賢、敦親睦族、聯宗聯誼等活動。

宣言也提及，要增強民族認同感，促進兩岸心靈契合；深化兩岸經濟合作是實現兩岸互利雙贏最直接、最有效的方式，要努力探索海峽兩岸融合發展新路，打造兩岸共同市場。宣言中更寫進反獨促統、堅持一個中國原則和九二共識。

本次論壇還展出兩岸族譜展，也可見大陸對兩岸民族認同的重視。據指出，在台灣2300多萬人口中，95％以上為大陸遷徙的漢族移民；在姓氏人口構成上，閩台前十大姓氏人口數基本相同。展覽現場展示出閩台兩地各姓氏的族譜，也詳細介紹各族譜的編修歷史等。

同時，大陸全國政協委員柯希平於開幕式上宣佈，將在廈門建立「世界閩南語音樂中心」。該中心將整合兩岸與全球閩歌資源，深化世界閩南語音樂領域的合作與傳播，以匯聚兩岸閩南語音樂文化人才、加深台灣民眾的認同，並讓世界閩南語金曲大獎永久落地於廈門。

一名與會的台灣青年表示，經過三年疫情，這次論壇重新恢復實體交流，許多前來台灣交流的鄉親在此相聚，並回到自己的祖籍地，「一個擁抱就勝過任何語言」，非常感人。