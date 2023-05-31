海洋委員會與台灣海洋大學今（31）日在台北福華國際文教會館舉辦「海域受抽砂影響國際研討會」，國內、外學者齊聲譴責路及抽砂船到台灣海域抽砂，美國學者更譴責陸方在南海干涉他國，嚴重侵害鄰近國家的權益。

這場研討會共邀請美國、日本、菲律賓、印尼及馬來西亞等5國專家學者，從區域國家合作、海洋環境生態、國際法與海域執法及因應策略等層面探討抽砂議題。

美國CSIS美國戰略暨國際研究中心主任Gregory B. Poling於會議中指出，自2013年起，大陸在西沙群島一代即部署大量的抽砂船做大面積的抽砂造島行為，造成當地海域生態浩劫；此外，大陸也在南海積極部署海警船，並在海域興建人工島嶼，於該海域強行施行該國法律，阻絕其他聲索國的權利。

Grogory B. Poling也指出，大陸利用補助民間漁船協助伸張國家訴求，船隻愈大、補助愈高，以取得大陸的補助，並透過大陸海警保護，將船隻定錨於南海爭端水域；且抽砂行為在大陸境內是被禁止的，但大陸卻藉由海警於南海對他國的干涉行為，以延伸該國管轄權，均嚴重侵害鄰近國家的權益。

台灣大學政治學系副教授蔡季廷則以國際法的角度切入，強調沿海國雖有利用專屬經濟海域海自然資源的權利，但也必須盡到維護海洋環境的責任，但大陸抽砂行為影響海洋甚鉅，顯然違反國際法規範，呼籲陸方正視此問題及儘速解決。