美式賣場好市多的商品滿足許多家庭需求，吸引不少人前往選購，不過那麼多商品中，難免有些東西讓人覺得多餘或是難用。一位男子近日表示，他覺得G牌強力保鮮膜是好市多最難用的東西，不過貼文曝光後，卻吸引大量主婦應援護航，表示該款保鮮膜本身用處很廣，在育兒生活中相當實用。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，「好市多用過最難用的東西」，配圖則是撕到一半的G牌強力保鮮膜；根據好市多官網顯示，該款保鮮膜可以保持食物新鮮、水份不流失，用於容器、食品密封，可阻擋異味、防止液體溢出，另外由於專利黏著技術，保鮮膜可以牢固黏貼不同材質，包括紙質、陶瓷、塑膠、金屬和木材，或直接將保鮮膜對摺成封口的狀態密封不漏水。

對此，許多網友紛紛回應，「前陣子兒子的膝蓋擦傷，洗澡無法碰水，這個保鮮膜超好用，直接包住整個膝蓋去洗澡不會進水，好用」、「育兒超好用，這個可以用來黏拼圖不掉落、黏玻璃讓孩子畫畫、黏在杯子上封口插吸管、幫孩子剪頭髮時包住肩膀…」、「盒子不好用，保鮮膜真心好用，連受傷不能碰水用來洗澡包傷口都行」、「下雨天拿來黏小朋友的鞋子，覺得好用，雖然小孩覺得醜，但是鞋子就不會進水，到學校再撕掉就好了」。

另外有不少網友點出2大缺點，「這款好用，缺點在切割器」、「膜本身好用，刀很爛」、「會殘膠，用完之後就不回購了」、「我把另一組保鮮膜的刀子裝上去就變超級好用了喔～」、「那個刀爛到我懷疑人生」、「殘膠是唯一缺點」、「好用，但會有殘膠，之前拿來包遙控器整個悲劇…」。