瑪娃颱風解除海上警報，未來將朝日本沖繩方向前進，台灣受外圍環流影響，降雨集中在北部、東部，讓氣象粉專直言瑪娃颱風「選了最爛的走法」，未來端看後續梅雨可否替南部解渴。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，今天傍晚瑪娃颱風海上警報解除，經過長達8天的密切追蹤及預測，但瑪娃颱風最後選了一個最爛的走法，「看的到，吃不到，還熱到爆」，感嘆雨量不如預期。

粉專提醒，瑪娃颱風還在不遠處，明天北部地區還有1天的大雨，為保安全不要到山區及海岸邊，颱風遠離後焦點將轉回梅雨鋒面，接近六月中旬北方系統精力還算旺盛，還有鋒面南下的跡象，同時搭配越趨明顯的西南季風。

粉專表示，根據全球模式中期預報顯示，六月中旬從日本南方、琉球、台灣、華南，偏濕訊號相當明顯而且穩定，「多雨機率很高」，傳統上還有一個月的梅雨季，是否有望迎來鋒面替南部水庫解渴，仍須繼續觀察。