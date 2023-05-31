日前面對台大學生提問，要如何填補能源缺口，民進黨總統參選人賴清德表示，有在規畫將已停機的核能機組，維持作為緊急使用，以備不時之需。入口網站「Yahoo奇摩」29日起針對「賴清德規畫『除役核能機組』供緊急使用，你的看法是？」進行網路民調，截至今（31日）晚上7點，已有逾4.86萬名網友投票，40.9％的網友表示不贊成除役核能機組供緊急使用，36.8％表示贊成。

「Yahoo奇摩」29日起針對「賴清德規畫『除役核能機組』供緊急使用，你的看法是？」進行網路民調，截至31日晚間7點，已有4.86萬名網友投票，25.5%的網友表示完全不贊成、15.4%表示不太贊成；21.6%表示還算贊成、15.2%表示非常贊成； 22.3%網友不知道／沒意見。

該民調也問到：「你會關注總統參選人的核能政見嗎？」有34.1%網友表示非常關注、 29.8%還算關注； 13.5%網友不太關注、8.1%完全不關注；14.5%不知道／沒意見。

另外，該民調也針對「你對台灣目前能源的供需平衡是否有信心？」進行調查，有45.5%的網友表示完全沒信心、22.3%表示不太有信心；11.1%表示還算有信心、4.4%表示非常有信心；16.7%不知道／沒意見。