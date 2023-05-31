112年度閱讀磐石獎頒獎典禮今在嘉義市舉行，嘉義市有3校獲閱讀界的奧斯卡獎。（嘉義市政府提供∕ 呂妍庭嘉義傳真）

112年度閱讀磐石獎頒獎典禮今在嘉義市舉行，嘉義市有3校獲閱讀界的奧斯卡獎。（嘉義市政府提供∕ 呂妍庭嘉義傳真）

112年度閱讀磐石獎頒獎典禮今在嘉義市舉行，嘉義市有3校獲閱讀界的奧斯卡獎。（嘉義市政府提供∕ 呂妍庭嘉義傳真）

112年度教育部獎勵國民中小學推動閱讀績優學校團體及個人評選頒獎典禮今下午在嘉義市舉行，教育部長潘文忠出席表揚來自各縣市榮獲磐石學校國中組13校、磐石學校國小組27校、閱讀推手個人組41位、閱讀推手團體組19隊，身為今年承辦單位，市府教育處長林立生感謝教育部給予機會，讓各界看到嘉義市在閱讀深耕上的精進和努力。

潘文忠致詞時感謝嘉義市長黃敏惠、林立生的帶領，由民生國中、垂楊國以及興安國小共同辦理112 年度閱讀磐石獎頒獎典禮，強調這是教育部推動閱讀非常重要的盛事，別具意義。

林立生感謝在場教育團隊長期對閱讀教育的付出與用心，為全台各地閱讀事業注入強大的動力與活力，嘉義市也一直將推動閱讀教育視為市政重要任務，努力積極引進各方資源，跨域整合，未來仍會持續推動閱讀教育，培養學生帶得走的能力。

林立生說，目前全市國中小總圖書量已增至84萬餘冊，111學年度平均每生圖書數約41.1冊，平均借閱冊數更已達42.2冊，今年度有3校獲獎，是連續第4年嘉義市推薦的學校獲得閱讀界的奧斯卡獎，林立生也藉閱讀磐石頒獎典禮機會，代表黃敏惠向潘文忠部長爭取，除藏書量經費挹注之外，也希望能大力支持嘉義市圖書館總圖經費補助。

嘉義市大業國中、民族國小獲閱讀磐石學校獎，育人國小愛閱志工團榮獲閱讀推手團體獎，其中民族國小長期深耕閱讀，10年來先後加入「閱讀亮點學校計畫」、「數位閱讀計畫夥伴學校」、「身教式寧靜閱讀與聊書計畫」，致力於身教式晨讀、聊書及數位閱讀推廣。

磐石學校大業國中閱讀團隊帶領學生一起探究八掌溪的風土人文、閱讀八掌溪的歷史風情，並結合學校「八掌哲學--自主、跨域、遠航」的教育理念，打破領域間藩籬，研發校訂跨域主題閱讀課程。

閱讀推手團體獎育人國小愛閱志工團自21年前成立後，歷經扎根、萌芽、茁壯、開花4期，團員人數每年增加，大家熱情付出，打造學校、家長、學生零距離的閱讀推動，希望盡一己之力，協助學校蓄積孩子的閱讀能量。