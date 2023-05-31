這熱壓吐司味道特別！一名網友曝光一組照片，他的妻子日前為他準備早餐，是顆蛋和「印有腳印」的吐司，他笑說這是「上班前和老婆吵架的下場」，照片在網路上瘋傳，其他網友笑說「看來我老婆善良多了」、「還有的吃不錯了」，也有人說「給戀足癖老公的禮物」、「足控表示：好香」。

該網友在臉書「爆笑公社」分享圖片，照片中的碗裡裝著一顆雞蛋和一片吐司，但吐司上卻有明顯「被壓過」的痕跡，像是5個橢圓形與一個不規則圖行，組合起來就像是「一個腳掌印」，原PO笑說這一餐是「上班前和老婆吵架的下場」，成了其他網友的笑料。

一名網友曝光一組照片，他的妻子為他準備早餐，是顆蛋和「印有腳印」的吐司，他笑說這是「上班前和老婆吵架的下場」，照片在網路上瘋傳。（翻攝自臉書「爆笑公社」）

一名網友曝光一組照片，他的妻子為他準備早餐，是顆蛋和「印有腳印」的吐司，他笑說這是「上班前和老婆吵架的下場」，照片在網路上瘋傳。（翻攝自臉書「爆笑公社」）

有人留言「這很好啊，一個還願意準備，一個還會吃，夠理性，可以繼續生活下去」、「老婆，今天的吐司特別好吃（沒志氣）」、「看來我老婆善良多了」、「早餐這樣算小兒科了，真正要擔心的是回家吃的晚餐，還有晚上別真的睡著了」、「還有的吃！還不謝主隆恩」、「蛋還完整的，牛奶也沒加料，証明只是鬥鬥嘴罷了」、「別怕，聞一聞精神百倍，吃下去長命百歲」。

也有人說「給戀足癖老公的禮物」、「足控表示：好香」、「加味吐司，很適合戀足癖的」、「腳印感覺那是獎勵（咦」、「說不定老公是戀足癖」、「開玩笑，這是獎勵吧」。