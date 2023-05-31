南投縣議員吳棋楠關心特斯拉火燒車議題，南投縣消防局林聰吉卻答非所問，議員要消防局長加強相關知識。（楊靜茹攝）

藝人林志穎2022年7月駕駛特斯拉自撞後火燒車，桃園市消防局人員費時6小時灌救才熄滅，也燒出電動車起火難以撲滅的問題，南投縣議員吳棋楠31日在議會定期會縣政總質詢，關心特斯拉火燒車議題，未料南投縣消防局林聰吉卻答非所問，吳棋楠要消防局長加強相關知識。

吳棋楠質詢南投縣消防局，是否有加強第一線消防同仁有關特斯拉火燒車相關滅火經驗或訓練？消防設備是否足以因應相關的突發狀況？

南投縣消防局林聰吉竟反問，議員講的是什麼車？經旁人提醒，答非所問回稱：「電動機車或汽車的充電器材若不良，容易引起火災。」

吳棋楠重申：「局長，我問的是電動車上路火燒車案例。」吳棋楠解釋，特斯拉等電動車有上百顆電池，萬一因為碰撞導致火燒車，一旦燃燒難以撲滅，針對這部分南投縣消防局是否有加強第一線消防員相關知識及訓練？

林聰吉說，電動汽車充電器材不夠完善，若一直充電，容易衍生火災，萬一起火時間點在半夜，容易造成人命傷亡；有關電動車火燒車已派遣種子教官接受訓練後，回來再傳授相關知識。

吳棋楠要南投縣消防局加強相關知識。消防署官網有建置電動車、油電車緊急救援手冊，依據各車廠品牌、車型提供建議，不過提供的緊急救援應變不足。由於電動車鋰電池起火時，需要大量水才能滅火，且電池有復燃可能性，因此六都、彰化縣消防局等已採購滅火毯作為搶救電動車火燒車使用。