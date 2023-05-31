時代力量徵召黨主席王婉諭參選新竹縣第2選區立委，民眾黨不分區立委吳欣盈6月1日將到新竹縣會勘，參拜新埔義民廟與民進黨大老林光華見面，被傳可能參選新竹縣2選區立委，但地方政壇認為吳欣盈若要參選，最有可能是選新竹市。

負責安排行程的民眾黨縣議員林碩彥說，吳欣盈的選民服務是在新竹，協助處理過3、4個與台電及水公司有關的案子，吳日前通知要來「走動」，看看處理成果及進度。

林碩彥說，安排會勘竹北市文中二高壓電塔遷移案，吳欣盈並想參訪新埔義民廟等重要廟宇，他安排到義民廟與林光華見面，並參訪竹北天后宮，拜會擔任主委的竹北市代會主席林啟賢。

林碩彥說，他是民眾黨新竹黨部的副主委，對吳欣盈是不是會來新竹縣選立委，他真的不知道，媒體可在義民廟直接詢問吳欣盈。

林碩彥3年多前參選2選區立委，拿到1萬7千多票，日前在縣議會總質詢時，問縣長楊文科「支不支持優秀人才」、「支不支持我選立委」，透露再度披上戰袍的意願。據了解，民眾黨新竹縣市立委人選，關鍵在新竹市長高虹安的決定。

地方政壇多認，吳欣盈與新竹縣幾乎沒有淵源，首次來竹縣應是「投石問路」，若選第2選區立委，或許能爭取到竹北市東區大樓科技族的票源，但很難打進竹東等傳統鄉鎮。

而高虹安已為民眾黨打下新竹市長的灘頭堡，若吳欣盈選新竹市立委，有高的助力，相對會比新竹縣輕鬆很多。

國民黨提名林思銘爭取連任，民進黨徵召人選未定，民眾黨應該也不會缺席，地方政壇預料2選區將會是「四腳督」的激烈戰區。