台灣大學經濟學系日前公布正副會長選舉公報，其中「陳謝配」候選人的歧視言論引來各界撻伐，今（31）日晚間選舉結果出爐，「陳謝配」仍得到3票，並列另一組「黃黃配」敬陪末座，而當選的「阮賴配」則得到64票，得票率超過68%。

台大經濟學系學生會選舉，2號候選人搭檔「陳謝配」在選舉公報寫下許多歧視內容，如：「LGBTQ與狗不得在會中辦打傳說對決」、「ㄐㄐ10公分以下要上家政課」、「A罩杯女生要修國防學分」、「處男禁止參加舞會、處女強制參加」、「女生微積分強制穿高中制服上課」等離譜政見。

事件越演越烈，候選人隨後公開道歉，坦言自己的行為不夠成熟，開玩笑的尺寸拿捏不洽當，造成許多不該有的傷害，強調對特定族群並無惡意，也沒有私人恩怨，雖然無法直接退出選舉，但選擇停者選舉一切活動，對自己的言行負責。

台大經濟系系學會正副會長選舉今天進行投票，晚間完成開票後，於臉書粉專公布結果，「陳謝配」得到3票，得票率為3.19%，與另一組「黃黃配」得票數相同。「阮賴配」則獲得64票，得票率有68.09%，確定當選112學年度經濟系學會正副會長。