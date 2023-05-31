「縣長與鄉親有約」活動由陳福海親率相關局處首長，面對面接受民眾陳情及建言。(圖／金門縣政府提供)

為持續探訪民情、協助縣民解決問題，金門縣長陳福海「第二季與鄉親有約」活動，將於明天(6月1日)晚間19時30分在烈嶼鄉林湖村羅厝社區活動中心率先開跑，由陳福海親率相關局處首長，面對面接受民眾陳情及建言，歡迎鄉親把握機會、就近利用。

縣府指出，「縣長與鄉親有約」活動以「季」為單位巡迴五鄉鎮社區活動中心辦理，時間自19時30分至20時30分受理民眾陳情，第二季巡迴時間與地點分別為6月1日於烈嶼鄉林湖村（羅厝社區活動中心）、6月6日在金寧鄉榜林村(昔果山社區活動中心)、6月8日於金湖鎮正義里（正義社區活動中心）、6月13日於金沙鎮光前里（太武社區活動中心）、6月15日於金城鎮賢庵里（賢聚社區活動中心）。

陳福海說，把「鄉親的事，看作自已的事」，是他上任以來一貫的堅持與信念，施政以「民意」為優先，處理各項業務需「設身處地」協助鄉親解決問題，透過自己帶著各局(處)主官與鄉親面對面第一線接觸，提供民眾陳訴及縣府蒐集輿情的管道，藉以調整施政方向，以達「施政有感」的目標。

縣府表示，按規劃每場活動都設有工作人員接待鄉親，於當日19時30分起至20時30分止，請鄉親填具服務摘要後，以報到時間，依序領取號碼牌，於初步了解案由後，依案件性質，引導陳情人至權責局(處)，由各該局(處)長親自向陳情人解說，鄉親所提各案件之需求及反應之輿情。

縣府補充說明，如有具體訴求需縣府協助處理之案件，將製成紀錄，現場除交換意見初步回應外，會後將由各業管單位，以公文書正式函復陳情人，另為減少民眾排隊等待時間亦可事前於「金門縣政府民政處-業務專區-縣長與鄉親有約-服務摘要表件」下載使用。