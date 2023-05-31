英國各級學校本週開始放假。威爾斯親王的3個子女也不例外，只是，學校放假不代表這3個王室寶貝可以徹底發懶玩耍。威廉凱特一家五口赴鄉間產業避暑，9歲長子喬治王子必須去附近的農場見習農務，主要工作是幫忙搬飼料，做這種活兒可不能怕髒。

綜合英國《鏡報》、美國《紐約郵報》報導，喬治、夏綠蒂、路易就讀英國頂尖私校蘭布克學校（Lambrook School），本週開始放「期中假期」（half-term break）。不過，貴為英國王位第二順位繼承人的喬治小王子，即使放了假也不能偷懶。母親凱特王妃曾無意間透露，喬治在期中假期得去自家位於王室家族位於諾福克郡避暑地點山均漢姆堡（Sandringham Estate）的住所安默堡（Anmer Hall）附近農場「幹活兒」。

英國威爾斯親王一家五口5月8日同赴一處童軍營地加入志工活動。

凱特王妃去年隨夫婿威爾斯親王威廉造訪威爾斯一處山羊農場時隨口提起，兒子喬治在避暑產業附近的農場負責搬運牲口要吃的飼料。

當時威廉在某處穀倉瞥見一台飼料清掃機，農人說明這台機器也可用於搬運飼料，凱特脫口說道：「喬治放期中假的工作就是這個，搬飼料。」威廉向農場主人說明自家3個小孩在山均漢姆堡也參與農場工作見習，「我們嘗試一些農林活動」。威廉的父王查爾斯三世多年來也在山均漢姆堡投入不少心血，力圖讓整個產業變成完全有機的園地。

威廉王子5月8日參與志工活動時帶著喬治王子操作挖土機。（美聯社）

凱特王妃5月8日牽著女兒夏綠蒂公主加入童軍營地志工行列，小兒子路易王子興致勃勃推著獨輪車前進。（美聯社）

今年5月6日英王查爾斯三世正式加冕，2天之後威廉一家與全國各地民眾一同響應王室發起的「大方送暖」（Big Help Out）助人活動。一家五口在英格蘭東南部史勞（Slough）童軍營地擔任志工，這也是5歲么兒路易小王子頭一次參與王室活動（royal engagement）。

除了要求孩子們見習農務，為人母的凱特也努力維持另一項傳統，那就是親自為家裡每個孩子的生日製作蛋糕。