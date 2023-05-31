「全球反詐騙組織」（GASO）的組織今天（31）稍早在臉書上提到，他們協助處理了2起泰國的擄人案件。其中1名受害者是1位台灣遊客，他在曼谷逗留5天後慘遭下藥，醒來時已經身處緬甸果敢地區，歹徒要求他支付5萬美元（約新台幣150萬元）的贖金，否則將被迫加入詐騙集團。然而，這名男子不願意，從4樓跳下逃跑，後摔斷了腿，現在正在緬甸的醫院接受治療。根據該組織先前報導，還有另1名台灣男子也在緬甸陷入困境，警方已經成立了1個特別小組，派員前往泰國進行調查，刑事局也表示，已向泰國皇家警察總署通報。

據全球反詐騙組織31日報導，這2名台灣受害者的家屬分別在4月和5月向高雄和台中警察局報案，警方根據規定通報了刑事局。目前這2名台男受仍然困在緬甸地區，警方已與外交部組成救援小組進行營救。這2名男子的年齡分別為27歲和37歲，其中27歲的男子最近因為情緒不好，接受台灣朋友的邀請前往泰國旅遊。

家屬表示，該男子在當地酒吧喝了酒後昏迷不醒，醒來時已經在緬甸果敢地區。為了逃離歹徒控制，他從4樓跳下，導致腿和尾椎受傷，目前正在住院接受手術治療，需要使用輪椅移動。至於37歲男子的家屬也報案了，但被困地點仍然不清楚。刑事局表示，已向泰國皇家警察總署通報。