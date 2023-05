NVIDIA輝達創辦人黃仁勳近期抵台引發旋風,日前他在台大畢典致詞時勉勵學子「Run, don't Walk」,意外掀起翻譯大戰,有人直批媒體翻譯扭曲原意,也有美籍英語教師堅持並沒翻錯。PTT鄉民也加入「超譯」戰團直呼,「不要怕貸款,你一定跑贏」、「翻譯:買nvda不要買其他垃圾」、「輝達不跑在前面併購其他公司,就等著被併購」,也有人用電影《阿甘正傳》簡短巧妙傳達語意:「要有阿甘精神。」

黃仁勳近日在台大畢業典禮致詞時強調「Run, don't walk! Either you're running for food, or running from being food.」勉勵學子,大意為:「奔跑吧,別漫步!奔馳求生,否則被獵。」不少媒體翻譯成「成為獵食者,不覓食就會被當食物」。

「我覺得扭曲原意了!」臉書粉專「浩爾譯世界」認為應該翻譯為「奔跑吧,不要緩步徐行。記得,不論是追求目標或生存自保,都要衝刺。往往兩種情況難以分辨,但不論追或逃,勇往奔跑吧!」他指出,黃仁勳語句帶出的是鼓勵積極嘗試、努力追求成長與成就的訊息,而不是警告大家不夠兇就會被吃掉,改變了大家對整篇演講訊息的認知,以為黃仁勳發表了一篇鼓勵競爭,充滿「狼性」的演講。

美籍英語教師畢靜翰則對此持反對意見表示,「我完全不覺得(扭曲原意)!命令式本來就是這感覺」,直言自己是第一次公開挺媒體「沒翻錯」。

PTT鄉民則喊「有差嗎?反正聽得懂」、「我爸說什麼都是對的」、「Run翻譯成獵食者?」、「自由心證,台灣不需要翻譯專業」、「跑起來,不要怕貸款,你一定跑贏」、「翻譯:買nvda不要買其他垃圾」、「阿不就狼性」、「笑死,超譯」、「用ChatGPT翻翻看啊」、「要有阿甘精神」、「要跑要走都太累了,我還是選擇躺平」、「他身處資本主義,輝達公司不跑在前面併購其他公司,就等著被併購」、「3個字:快逃啊~」。