特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）昨(30日)搭乘私人飛機抵達北京，也是時隔三年馬斯克再次訪問中國，昨、今2日就會見大陸外交部長秦剛、工信部部長金壯龍、商務部長王文濤等官員，馬斯克也表示，反對美中「脫鉤斷鏈」，特斯拉願繼續拓展中國市場業務。前駐紐大使介文汲表示，特斯拉電動車的電池高度依賴中國，不管美國政府對華政策如何，都還有很多美企像特斯拉一樣持續投資中國大陸，而陸產電動車的性價比遠高於特斯拉，若馬斯克與中國鬧翻，恐怕很快就會敗出電動車市場。

介文汲今在政論節目《新聞大白話》中表示，以電動車市場現況來看，馬斯克若失去中國做為主要生產基地，尤其是寧德時代、比亞迪的電池製造廠，恐怕很快特斯拉就會敗出電動車市場，對馬斯克來說，「他需要中國，遠大於中國需要他」。

據媒體報導，馬斯克此行也將與寧德時代董事曾毓群會面，可能將商談上海超級工廠儲能電池供應、在北美合作建立電池工廠等事項。

介文汲認為，為了特斯拉發展，馬斯克應該會盡量跟中國維持良好關係，就算傳出特斯拉有意到他國設廠，但在電池部分，短期之內還無法脫離對中國的高度依賴。

介文汲指出，特斯拉的處境，也是很多美國企業遇到問題，不管美國政府對華態度如何，都還有很多美企投資中國，這是無法改變的客觀事實。在電動車產業，特斯拉有搶佔先機、與中國維持良好的供應關係，也因此在第一波大賺一筆，利潤與成本相比簡直是暴利。

但介文汲也說，當電動車市場回歸到完全競爭市場，不再是獨佔、寡占市場後，特斯拉的前景也令人擔憂，因為中國的電動車性價比會比特斯拉還高很多，且大陸政府在推動電動車方面也有很多政策配合，包括牌照發放等，都是國外少見。

介文汲表示，華為也已經投入電動車市場，最新的車款「問界M7」在設計、軟硬體等方面都很優秀，以性價比來說幾乎無人可以競爭，只要消費者有理性思考，中國國產電動車一定是極具競爭力的新產業，馬斯克自己要好自為之，把對華關係搞壞，特斯拉恐怕就沒有前途了。