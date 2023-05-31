「綠衫軍」塞爾提克東區決賽G7在波士頓主場飲恨，勇士前鋒「追夢」卓雷蒙格林（Draymond Green）儘管在西區準決賽就出局了，塞爾提克的失敗仍然讓他覺得很痛快。格林在自己的播客節目說：「我不介意看到塞爾提克球迷受苦，那些人去年對我態度很惡劣，我喜歡看他們受折磨。」

去年總冠軍賽勇士4勝2負擊敗塞爾提克，其中勇士G3在客場輸球，格林6犯離場時，遭到塞爾提克主場觀眾齊聲大喊F開頭的粗話。賽後勇士總教練科爾（Steve Kerr）、後衛克雷湯普生（Klay Thompson）都對此表達不滿：「我們之前也曾在粗魯的球迷面前打球。球館內還有小孩，而他們全場罵髒話，真的很優雅，做得好，波士頓！」

格林的老婆賽後也在網路批評塞隊球迷「噁心」「可恥」。最後勇士摘冠的G6是在塞爾提克的主場，格林也算是出了一口氣。

今年格林趁機在傷口上撒鹽：「波士頓球迷會找藉口，我絕不會聽的，因為你們都很粗魯，我很高興你們輸了。塔圖（Jayson Tatum）輸球我不開心，但是塞爾提克球迷，特別是那些在比賽現場的，我很高興你們輸了。」