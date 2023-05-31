南韓高人氣正妹實況主企鵝妹(柳允進，Jinny)擁有甜美長相跟風趣幽默的談吐，上月來台挑戰徒步環島，吸引許多民眾上前合照，企鵝妹也來者不拒，但她曾公告就算想拍照，絕對不要違規停車，呼籲大家注重交通安全，然而許多人當作耳邊風，她昨(30)日從嘉義市步行到台南新營，有民眾一邊開車、一邊拍她，甚至跨越雙黃線，危險畫面曝光後，隨即引起PTT鄉民熱議。

企鵝妹30日步行到台南，一名開車民眾搖下窗戶後，拿出手機就朝她猛拍，毫無察覺車子已跨越雙黃線，讓她看得非常擔心，先向對方大叫「Don’t take video while driving」，接著以中文一連喊了5次「不要拍！」，不過對方並未意識到自身錯誤，甚至將拍到的畫面上傳到網路，行徑相當離譜。

對此，有人看不下去，在PTT八卦版發文砲轟：「違規的時候眉毛都不皺一下，儼然成了日常生活的一部分」，引起鄉民們熱烈討論，留言寫下：「就很多是生活習慣造成的」、「全台灣交通最差的就是在台南沒錯」、「年紀大的守法觀念都不行」、「台南人表示：有什麼好大驚小怪的？」、「才這樣就大驚小怪 等她更往南走看到大家不就更驚訝。」

事實上，企鵝妹5月初便請助理發出公告，表示很歡迎民眾找她拍照，但自己需要趕行程，請大家等到停頓點再拍照，或是以錄影的方式記錄她環島的過程，同時她強調安全第一的原則，就算想拍照，千萬不要出現違規停車，委婉點出台灣行人地獄的現象。