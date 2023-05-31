正訪中的特斯拉CEO馬斯克（Elon Musk）按計劃將抵達上海。上海超級工廠新款Model 3產線有望迎來馬斯克的視察。據飛常準APP顯示，19時58分，馬斯克的私人飛機已經從北京首都機場起飛，前往上海虹橋機場，預計落地時間為21時37分。

中共官媒上證報報導，此前有消息稱，新款Model 3車型在特斯拉上海工廠的試生產工作已經接近尾聲，從5月初開始，工廠員工就被要求把手機鎖在生產線外的專用儲物櫃裡，以防止照片洩露。另外，特斯拉工廠一期產線在5月底也停工進行調整。備受關注的新款特斯拉Model 3將有可能在今年第三季度推出，並將在上海超級工廠投產。

馬斯克今日稍早與中國商務部長王文濤會晤。王文濤表示，中方將繼續高效、務實做好服務保障，支持外資企業在華長期、穩定發展。馬斯克贊同美中關係不是零和博弈，對中國市場充滿信心，願繼續深化互利合作。

馬斯克今日還與中國工信部長金壯龍會晤，雙方就新能源汽車和智慧網聯汽車發展等交換意見。昨日他則與中國外交部長秦剛會面。