劉男被「借用」的安全帽。（警方提供）

不告而取謂之竊！新北市1名在媒體任職的27歲陳姓女子，上月因「借用」他人的安全帽使用，雖然事後也確實物歸原處，但失主在發現後已經向警方報案，所以陳女最後仍然被警方依竊盜罪嫌函送。

據了解，安全帽主人劉姓男子（23歲）上月底將機車騎到新莊中華路二段停放，並將安全帽放置在機車上暫時離開，沒想到返回時安全帽已經不見蹤影，因此向派出所報案提告。

警方獲報後，調閱周邊監視器，發現1名女子騎乘機車經過，並將劉男的安全帽取走使用，警方根據車牌資料，確認陳女身份，並通知她在當天傍晚5時許到警局說明。

自稱在媒體任職的陳女向警方供稱，當時因為自己的安全帽被淋濕，又急著出門買東西，所以就隨手拿了別台機車上的安全帽使用，但在15分鐘後就返回原處將安全帽放回。

警方後續查證後續監視器畫面，確認陳女所言屬實，但因安全帽被拿走後，劉男已經發現報案，因此警方訊後仍依竊盜罪嫌將陳女函送。