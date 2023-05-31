人工智慧AI熱潮讓晶片設計巨頭輝達（Nvidia）繳出亮眼財報表現，周四股價大漲近25%至379.80美元創新高，連帶刺激包括台積電在內的概念股上漲。創辦人「台灣囝仔」黃仁勳先前的談話再次成為討論焦點，尤其他曾直言，「晶片製造不一定得在台灣，但大陸市場卻無可取代」更被認為是一針見血點出台灣困境。對此，政大國關中心教授嚴震生31日就表示，「若不跟中國大陸來往的話，那你就要很辛苦的去開發新的市場，中國大陸現在就是有這樣的消費力，中國大陸的消費力大，可以來推動政策，這是很重要的」，引發討論。

嚴震生31日在中天節目《頭條開講》中表示，「有時候很多國家自己想要把他的企業國有化，但後來發現整個通路其實被西方國家掌控，所以最後的結果就變成『好像控制住了，但卻沒辦法外銷出口』」，嚴震生更認為，「現在中國大陸等於用他的市場來掌控所有的供應商，所以很多的事情，今天中國大陸沒有出手用政治的方式來打壓，但中國大陸的市場可以決定你們要不要來跟我來往」。

嚴震生最後更強調，「你不跟我中國大陸來往的話，那你就要很辛苦的去開發新的市場，但中國大陸現在就是有這樣的消費力，同時還有很多其他的選擇，不一定要選你，因為中國大陸的消費力大，可以來推動政策，這是很重要的」。