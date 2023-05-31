中颱瑪娃目前已經解除海上警報，不過台灣天氣仍受外圍環流影響，明（1）日白天北部地區有短暫陣雨，山區有局部大雨發生的機率，其他地區則有局部、零星的降雨，入夜後降雨趨緩。氣象局表示，瑪娃對巴士海峽及台灣東半部近海威脅已解除，海面風浪仍明顯偏大，不過對台灣天氣的影響將逐漸減小。

氣象局指出，明天環境風場為偏北風，白天迎風面的北部地區仍有短暫陣雨，山區有局部大雨發生的機率，其他地區則有局部、零星的降雨，隨著瑪娃往東北方向加速遠離，入夜後降雨將有所趨緩；由於環境吹偏北風且雲量較多，白天高溫略微下降，北台灣高溫27到29度，其他地區30到33度，背風側的花東地區溫度會再更高一些。

氣象局分析明日降雨分布。（翻攝自氣象局）

氣象局說明，周五（2日）瑪娃已經遠離，水氣明顯減少，只剩北部、東部及東南部地區仍有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨；周六至下周三（3日至7日）各地為多雲到晴，僅東部及東南部地區有零星短暫陣雨，午後山區有零星短暫雷陣雨，周六午後南部地區亦有局部短暫雷陣雨。

氣象達人彭啟明提到，目前瑪娃正在減弱中，有顯著往東北的走向，對台灣的影響又再減弱，不過外圍的螺旋雨帶仍造成顯著的降雨，而南部發展的熱對流與此相比也是不遑多讓。