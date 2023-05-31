今天是立法院本會期的最後一天 ，副總統賴清德感謝立法院與行政部門的合作推動，本會期總共通過了172件議案。他強調，有一個優質、安定的國會，是台灣的重要支柱。同時也扮演政府與民眾中間的橋樑，讓國家的運作更順暢，讓國家的法治能更加貼近民意，符合人民期待。

賴清德今天感謝立法院與行政部門的合作推動，本會期總共通過了172件議案。也感謝民間各界的專家學者，在修法、立法的過程中，提供許多寶貴的意見，讓國家運作的軌道更穩定順暢。

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他舉例，在強化國家社會安全保護的部分，從國家、社會、交通、消防、農業五大面向，通過修正包含《電信法》、打詐配套法案、《道路交通管理處罰條例》、《消防法》、《植物品種及種苗法修正案》等法案。

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為了照顧後疫情時代的國人生活，將經濟成果與全民共享，通過了《疫後特別條例》及特別預算。制定《社會福利基本法》、《原住民族健康法》，以照顧國人的生活。修正《文創法》之後，黃牛票的問題變少了。為了孩子的未來，我們更修法改善教育環境。

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此外，透過掃除黑金與修正《礦業法》，回應了社會關注的議題。更透過修正如《證券交易法》、《證券交易稅條例》，加強公司治理、調降稅率、減徵貨物稅。

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賴清德強調，有一個優質、安定的國會，是台灣的重要支柱。同時也扮演政府與民眾中間的橋樑，讓國家的運作更順暢，讓國家的法治能更加貼近民意，符合人民期待。