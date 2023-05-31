俄羅斯國防部周三表示，最近對敖德薩(Odesa)的空襲，成功摧毀了烏克蘭的最後一艘軍艦，烏克蘭的海軍撤底被消滅。烏克蘭對於此說則沒有回應。

莫斯科時報(The Moscowtimes)報導，俄羅斯國防部在每日簡報中說，俄羅斯空天軍在星期一對黑海港口敖德薩的打擊相當有效，命中了烏克蘭海軍的「尤里•奧萊菲連科號」 (Yuri Olefirenko)登陸艦，這是烏克蘭海軍的最後一艘軍艦。

基輔並未對這一說法發表評論。

報導稱，尤里•奧萊菲連科號是一艘773級中型登陸艦，全長81公尺，寛度9公尺，排水量1192噸，可搭載人員與車輛。

該艦於1971年服役於蘇聯黑海艦隊，名為SDK 137，SDK就是「中型登陸艦」的縮寫。1994年被移交給烏克蘭，最初以烏克蘭中部城市命名為「基洛沃格勒」(Kirovohrad )，到了2016 年，更為現在名「尤里•奧萊菲連科」，以紀念 2015 年在馬里烏波爾陣亡的烏克蘭海軍陸戰隊員。

該艦上一次出現在新聞，是在去年6月，烏克蘭總統澤倫斯基，對船員們授勳。

烏克蘭軍方周一表示，敖德薩遭受的空襲相當猛烈，港口失火，並破壞了基礎設施，該港口除了海軍基地外，還是重要的糧食出口中心。