中國大陸外交部發言人毛寧5月31日主持例行記者會。塔斯社記者提問，塞爾維亞總統武契奇昨天會見中國駐塞爾維亞大使陳波。武契奇請求陳波向中國領導層轉達在科索沃和梅托希亞問題上影響國際社會的請求。對此，毛寧回應，當前形勢下，應當避免緊張局勢加劇，維護西巴爾幹地區和平安寧。北約應當切實尊重相關國家主權和領土完整，真正做有利於地區和平的事。

毛寧表示，中國駐塞爾維亞大使昨天應約會見了塞總統武契奇。雙方就共同關心的問題進行了交流。

中國和塞爾維亞是全面戰略夥伴和「鐵桿朋友」，中方一貫支持塞爾維亞維護主權和領土完整的努力，當前形勢下，應當避免緊張局勢加劇，維護西巴爾幹地區和平安寧。

彭博社記者追問，中國是否支持北約向科索沃派出更多兵力以阻止該地區的暴力？中方是否認為增派兵力真的有助於和平？

毛寧答覆，中方高度關注相關動向，支持塞爾維亞維護主權和領土完整的努力，反對普里什蒂納臨時自治機構採取單方面行動，呼籲將組建塞族城市聯盟的義務落到實處。北約應當切實尊重相關國家主權和領土完整，真正做有利於地區和平的事。