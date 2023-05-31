今天是立法院這個會期的最後一天，蔡英文總統表示，本會期一共通過172個議案，創下20年來最多的紀錄。她感謝所有朝野立委的付出，通過許多重大法案，為台灣未來的發展打下關鍵的基礎。

蔡英文今晚表示，她知道，三年多的疫情，給許多產業帶來不小的衝擊。疫後特別預算通過後，我們加速推動疫後復甦。像是藝文產業，我們就推動文化成年禮金，鼓勵年輕朋友成為台灣藝文產業的支持者。

她說，很多演唱會愛好者關心的黃牛票問題，我們也修法了。修法過後，將提升最高罰鍰，來到票價的50倍，並訂定檢舉獎勵。我們也普發現金6000元，並從住宅、交通、弱勢關懷等各方面著手，希望帶給人民更體貼、更溫暖的照顧。

蔡英文舉例：最近的「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」，發給定額支持金，基北北桃1200月票，也將在今年7月上路。

她說，立法院這個會期的修法工作，更強化了國家社會安全，透過加重罰則，保護電信、大眾運輸、能源等關鍵基礎設施。還有跟大家生活息息相關的交通、消防安全，我們宣布行動綱領，提升用路人的安全，也全面加強消防安全管理，提高相關罰則。

近來，國人關心的「打詐」，蔡英文指出，行政院跨部會推動「打詐1.5」，上游清源，下游清淤，達到讓民眾減少接觸、減少誤信、減少損害。立法院更通過了「打詐5法」，加重相關的詐欺罰則、落實平台廣告實名制。像是社群平台上常看到的盜用名人投資廣告，往後若是平台業者違規刊登，也必須負起連帶賠償責任。

為了因應國際局勢變化及國家發展的需要，她強調，我們完成了《行政院組織法》修法。例如：成立環境部和農業部，來落實淨零轉型。同時，《海洋產業發展條例》的立法，以及《海洋污染防治法》和 《礦業法》的修正，都為實現環境永續邁進一大步。

此外，蔡英文表示，《再生能源發展條例》經過修正後，也將進一步幫助台灣擴大發展再生能源。她再次感謝朝野立委，為台灣下一個階段的發展貢獻心力，一起繼續為更好的台灣來打拚！