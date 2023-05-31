屏東來義鄉日前發生一起強盜案，21歲王嫌先是騙7旬羅姓計程車司機上山，後持電烙鐵攻擊對方搶走1萬6000元，警方獲報後，不到5小時即破案，替羅男追回1萬5600元，而警方能快速逮獲王嫌，來義所長陳俊宏堪稱是關鍵人物。

據了解，案發當天是陳俊宏第一天報到上班，不料就遇上強盜案，不過也就這麼剛好，陳俊宏不但是回鍋任所長，王嫌還是他8年前所抓過的竊賊，陳俊宏在看監視器畫面時，第一眼就認出王嫌，並前往王嫌老家文樂村查緝，最後循線在文樂大橋下的產業道路發現王嫌，將其逮捕歸案。

王嫌一直以為，將計程車司機騙到山區偏僻地點做案，警方就無從查緝，殊不知又遇到8年前抓他的所長，藏匿不到5小時就被逮獲。而他落網後向警方辯稱，他是因為女兒住院需要錢，才會預謀犯案。

日前王嫌在屏基醫院外叫計程車，他向司機稱，他要回來義鄉，羅姓司機不疑有他、請他上車，不料到丹林段山路時，王嫌開始亂指路，導致羅男不斷在山路徘徊，最後計程車停在一處工寮時，王嫌突然持電烙鐵攻擊羅男，並搶走對方身上的1萬6000元，隨後徒步逃逸。