美軍海狼級核動力攻擊潛艦吉米·卡特號（SSN-23）是美國海軍首屈一指的海底間諜潛艇，近日更有外媒指出，美國海軍計劃以逾50億美元（台幣1533億元）對維吉尼亞級攻擊型核潛艇進行改造。對此，前空軍副司令張延廷31日就表示，「吉米·卡特號潛艦將來對中國大陸是一個壓力，因為美國在這一方面，技術上目前還是領先的」，引發討論。

根據美國海軍新聞報導，在2024財政年度預算中，美國海軍計劃以逾50億美元（台幣1533億元）對維吉尼亞級攻擊型核潛艇進行改造。而外界預測新潛艇將用於增強或接替2005年開始服役的海狼級攻擊性核潛艇「吉米·卡特號」（SSN-23）。

張延廷31日在政論節目《新聞大白話》中表示，「吉米·卡特號潛艦有三個特色，首先它有水下局部匿蹤功能，水下雷達要發現它蠻難的，用聲納的話，它在這方面又靜音；第二個它的前監偵系統感測器很強，情蒐很強；最後它可以遙控水下無人載具，無人載具出去之後聲東擊西，還可以打戰斧巡弋飛彈，很多功能的」。

張延廷最後更強調，「吉米·卡特號潛艦有這三個優勢，這將來對中國大陸是一個壓力，因為美國在這一方面，技術上目前還是領先的」。