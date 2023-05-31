攸關基隆協和電廠改建的第四座天然氣接收站(簡稱四接)，地方擬以「公投」阻擋，但有違法爭議。不料基隆市長謝國樑今直接宣布廢止前任市府2020年核准，給台電四接海域水產保護區開發的同意函。這讓台電爆氣，「怎麼可以首長換人，就推翻市府已經核可的」，完全違反「信賴保護」原則。台電強調，一定會提「行政救濟」，保護基隆市民用電權益。

「怎麼可以這樣！」台電發言人吳進忠非常生氣說，我們當初是跟你基隆市政府申請的，怎麼可以首長換人，就推翻市府已經核可的。他說基隆市府2020年就發函同意，雖台電後來提「東移方案」，但協和計畫開發範圍並未變動，填地位置東移且縮小，仍在原來基隆市府同意的開發範圍內。

協和電廠為「以氣換油」計畫，將以2部總裝置容量共260萬瓩的天然氣發電機組，取代原有的4台燃油老機組。但須在外木山漁港附近填海造地，建置四接，讓天然氣船運補。

北東電網到了2025年，如果沒有協和電廠，只剩東部和平電廠130萬瓩，供電缺口將達470萬瓩。吳進忠說，這不像北西電網，還有林口電廠、大潭電廠、國光電廠等，北東就沒有新電源。

他說如此將衝擊基隆市、宜蘭縣和雙北市共480萬人用電，尤其是基隆為供電末端，沒電的話，不僅商業開發作不了，電動巴士、電動機車也不用發展了。

至於環保署將6月2日環評會延期，台電則表示尊重主管機關議事安排，將配合後續議程進行。