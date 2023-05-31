NVIDIA輝達創辦人黃仁勳近期抵台引發旋風，日前他在台大畢典致詞時勉勵學子「奔跑吧！」引發熱議。女人迷執行長張瑋軒指出，黃仁勳當場其實還提到2個重點，一是謙遜之心！要能夠主動求救、虛心求教，從失敗中學習。二是心力韌性和長期主義！為了實現願景，必須學會忍受痛苦。並很喜歡黃仁勳所說的，做選擇的時候，要學會犧牲和放棄，在各種機會與利益之中，必須勇於投身於我們擁有獨特價值貢獻的遠景上。

張瑋軒在黃仁勳台大畢典演講當天摘錄三個重點：1.謙遜之心！要能夠主動求救、虛心求教，從失敗中學習。2.心力韌性和長期主義！為了實現願景，必須學會忍受痛苦。3.奔跑吧！你要為了覓食而奔跑，還是為了逃離被當作食物倉皇而奔！你要成為獵食者，還是被吃的食物？有時候這很難分辨，所以無論如何跑吧，不要用走的。

張瑋軒直言，台灣的畢業典禮的致詞，很少有講者願意直接挑戰學生們「你是要成為別人的食物，還是吃掉別人」，這才是真正的社會現實。以前都會覺得要溫良恭儉讓，但事實是溫良恭儉讓與展現快狠準的速度並不衝突。

張瑋軒直言，「我很喜歡他說的，做選擇的時候，要學會犧牲和放棄，在各種機會與利益之中，必須勇於投身於我們擁有獨特價值貢獻的遠景上。我喜歡這樣出自肺腑的致詞分享。」