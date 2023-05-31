E奶張姓女網紅近日在推特張貼露點照，又在飲料店與男子接吻稱「說通關密語打卡摸奶」，被質疑是「鹹濕招客」，遭依妨害風化罪送辦；張女常在推特公開性感照，近日有媒體稱她疑似在情色論壇PO出賣淫資訊，她為此PO文鄭重澄清是假的，目前已到警局備案，也會對冒名PO文者提告。

有媒體報導張女的資訊曾被曝光在某情色論壇，內容是「魚訊」（性交易資訊），還有多張疑似是她全裸幫男客人指壓的照片，該媒體指出，論壇PO文者的姓名與張女推特帳號相同，文章還曝光張女三圍、交易地點和時間，更稱服務內容有「龍筋手排、正統舒壓按摩、調情情慾紓壓」，她如今在推特澄清。

近日有媒體稱張女疑似在情色論壇PO出賣淫資訊，她為此PO文鄭重澄清是假的，目前已到警局備案，也會對冒名PO文者提告。（翻攝照片）

近日有媒體稱張女疑似在情色論壇PO出賣淫資訊，她為此PO文鄭重澄清是假的，目前已到警局備案，也會對冒名PO文者提告。（翻攝自張女推特）

張女在推特發文說「我的照片曾經出現在『越南的定點』、『單身媽媽求關愛』甚至是魚訊茶訊」，她目前已到警局備案，強調會向PO文者提告，也希望大眾不要相信；其他網友留言「絕對支持提告」、「太過分了」、「支持反擊鍵盤鄉民」、「加油」。

26歲留著紅色頭髮的E奶張姓女網紅，日前在某飲料店全裸對男性友人做出接吻、撫摸動作，還分享在推特上說「說通關密語打卡摸奶」遭依妨害風化罪送辦，事後稱和飲料店老闆只是朋友，她是在飲料店樓上開工作室，照片男主角是她的粉絲，否認有發生性行為，也沒有性交易，僅是幫客人做臉。