楊富玲深信只要勇往直前，必能順利抵達終點！（靜宜大學提供）

靜宜大學秘書處媒體聯絡人楊富玲，擁有豐富工作經驗，曾擔任高職會計教師、大學助教、協助學生面試與就業等，直到目前擔任媒體聯絡人。她說媒體公關像她喜歡的「路跑」一樣，充滿不同挑戰及困境；若穩定配速，可提高速度、增強耐力，完成每個階段的目標，只要勇往直前，必能順利抵達終點！

楊富玲說，她原本擔任高職會計老師，經媽媽建議選擇靜宜大學，剛開始擔任助教，後在就業輔導組負責學生職涯規劃、撰寫履歷自傳、面試及就業；期間也協助民間、政府組織舉辦及主持活動。她最難忘曾帶領靜宜生涯義工團隊超過100位優秀學生，總能齊心協力完成任何活動，成為彼此生活與工作的支持網絡。

「擔任媒體公關是很特別的機緣！」楊富玲指出，當年她舉辦就業博覽會，因內容具創意與亮點，獲得電子及平面媒體青睞，因而被相關主管「相中」，輪調到祕書處負責媒體公關等業務。

楊富玲說，她因沒有新聞專業相關領域的背景，輪調面談時，她驚恐到不敢直視主管；但經主管鼓勵，開啟新聞媒體領域新職務。當年面談時的一席話「專業可學習相信潛力，保有樂觀、積極態度，On the Job Training，妳可以的！」成為她常對學生鼓勵的話語。

楊富玲指出，媒體公關除需撰寫新聞稿、拍攝照片、舉行記者會、處理投訴、呈現學校優點，建立好形象；還要擁有敏銳新聞觀察力、良好溝通技巧及危機處理能力。她印象最深刻是，2005年有位中文系學生在期末考時突然頭痛欲裂，經醫師診斷為惡性血管瘤，癌細胞轉移腦部及肺部需立即開刀。

但學生的父親是名漁夫、母親從事家庭代工，無法負擔龐大的醫療費用。靜宜校方得知後立即啟動協助專案，各家媒體也大篇幅報導；尤其感謝中國時報刊登頭版，讓來自世界各地的愛心湧入靜宜。楊富玲的分機當時成募款專線，短短一天半的時間就募得超過500萬元善款。

「很幸運從事喜歡且擅長的工作！」一路走來，楊富玲感謝同事、主管及學生，當然還有最支持她的新聞媒體朋友。她以親身例子鼓勵學生，要相信自己的潛力，保有積極向上態度，敞開心扉，跨領域學習並非遙不可及；只要敢勇於嘗試，就有可能締造個人生涯的另片天。